HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Kenang Momen Manis Jelang Gabung Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |02:07 WIB
Maarten Paes Kenang Momen Manis Jelang Gabung Timnas Indonesia
Maarten Paes menceritakan momen manis jelang bergabung dengan Timnas Indonesia (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

MAARTEN Paes mengenang momen manis sesaat sebelum memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia mengakui, menerima tawaran itu bagai ‘kado istimewa’ untuk mendiang neneknya.

Paes merupakan pemain keturunan yang resmi dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada April 2024. Pemain FC Dallas itu bisa dinaturalisasi karena sang nenek merupakan seorang Blijvers -sebutan untuk pendatang berdarah Eropa murni, yang lahir di Indonesia.

Aksi Maarten Paes di laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Nenek Maarten semasa hidupnya sempat bermukim di kota Kediri. Ia sering menceritakan kisah serta kenangan indah soal kota yang berjuluk ‘Kota Tahu’ tersebut kepada sang cucu.

Menurut Maarten, bergabung dengan Timnas Indonesia merupakan kado spesial untuk mendiang neneknya. Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil saat neneknya sedang dalam masa kritis.

“Itu (bergabung dengan Timnas Indonesia) sudah dilakukan selama beberapa tahun. Nenek saya lahir di sini (Kediri),” kata Maarten dikutip dari kanal YouTube Noah Zeeuw, Sabtu (7/12/2024).

“Pada akhir tahun lalu, saya menerima telefon (dari Indonesia) dan nenekku sedang kritis,” imbuh pemain berdarah Belanda itu.

