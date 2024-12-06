Kisah Maarten Paes, Kiper Kesayangan Timnas Indonesia yang Ternyata Doyan Makan Gado-Gado

KISAH Maarten Paes menarik diulas. Sebab, kiper kesayangan Timnas Indonesia itu ternyata doyan makan gado-gado.

Serba-serbi soal Maarten Paes selalu menarik perhatian besar. Pasalnya, dia selalu tampil ciamik dalam menjaga gawang Timnas Indonesia hingga kerap jadi aktor penting dalam meraih hasil manis.

Di balik kesiagaannya di bawah mistar gawang, Maarten Paes sempat bercerita bahwa dirinya begitu menggemari gado-gado. Bahkan, dia sampai mencari gado-gado di Amerika Serikat.

Profil Maarten Paes

Pemain dengan nama lengkap Maarten Vincent Paes itu kini bermain di klub Amerika Serikat, yakni FC Dallas. Paes mengawali karier profesionalnya di klub Belanda, NEC Nijmegen.

Kiper FC Dallas itu sempat bermain untuk Timnas Belanda. Dirinya pernah enam kali bermain untuk Timnas Belanda U-21 sampai Kualifikasi Euro U-21 2021.

Keteguhannya ketika bermain bersama Timnas Indonesia tak lepas dari statusnya sebagai WNI. Dirinya bisa dinaturalisasi berkat neneknya yang lahir di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Paes pun langsung jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dia kini masih berjuang bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia masih mempunyai empat pertandingan tersisa di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di 4 laga tersisa, sosok Paes diyakini masih akan jadi andalan.