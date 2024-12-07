4 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Sukses Pikat Shin Tae-yong untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

SEJUMLAH pemain Timnas Indonesia U-20 sukses pikat Shin Tae-yong untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal ini menjadi bukti betapa besar potensi talenta muda Indonesia dan seberapa keras para pelatih kelompok umur maupun di klub untuk mengembangkan potensi mereka.

Para pemain ini sebelumnya masuk ke skuad Timnas Indonesia U-20 asuhan pelatih Indra Sjafri untuk mengikuti beberapa ajang seperti Pala AFF U-20 2024, serta Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Para pemain tersebut sukses mempersembahkan gelar juara di Piala AFF U-20 dan meraih tiket ke Piala Asia U-20 2025. Tak ayal, nama mereka mulai semakin diperhatikan oleh pelatih Timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan ini pun akhirnya memutuskan untuk memasukkan beberapa nama pemain Timnas Indonesia U-20 yang akan dibawa ke Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Seperti diketahui, pada turnamen ini STY memilih menggunakan pemain U-22 dan hanya membawa sedikit pemain senior.

Tak ayal, beberapa nama yang tampil sangat impresif bersama Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20 akhirnya membuat Shin Tae-yong kepincut dan membawanya.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia U-20 sukses pikat Shin Tae-yong untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

4. Sulthan Zaky





Sulthan Zaky sudah pernah masuk ke Timnas Indonesia U-20 era Shin Tae-yong hingga kemudian berlanjut ke era Indra Sjafri. Di PSM Makassar, namanya juga menjadi pemain muda yang sangat diandalkan dan cukup banyak mendapat menit bermain.

Berkat penampilannya di Timnas U-20 dan di klub, maka wajar jika STY memilihnya untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.