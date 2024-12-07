Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Murka Jadi Cadangan Lagi di Almere City FC, Thom Haye Blak-blakan Sentil Eks Timnas Belanda

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |11:40 WIB
Murka Jadi Cadangan Lagi di Almere City FC, Thom Haye Blak-blakan Sentil Eks Timnas Belanda
Thom Haye tak puas terus jadi cadangan di Almere City FC (Foto: Instagram/@eredivisieindonesia)
A
A
A

ALMERE - Thom Haye terang-terangan mengkritik keputusan pelatih Almere City, Hedwiges Maduro. Ia mengaku kesal menjadi cadangan di klub berjuluk De Zwarte Schapen itu.

Thom bergabung dengan Almere City pada September 2024. Pemain berusia 29 tahun itu sempat berstatus tanpa klub selama beberapa bulan setelah dilepas oleh SC Heerenveen pada Juli 2024.

Thom Haye

The Professor kemudian bergabung dengan Almere City dengan status bebas transfer dan mendapatkan kontrak hingga Juni 2025. Namun, gelandang Timnas Indonesia itu nampaknya tak puas dengan klubnya akhir-akhir ini.

Setelah sering menjadi langganan starter, posisi Thom kini mulai tersingkir ke bangku cadangan. Dalam pertandingan terakhir melawan NAC Breda, ia hanya bermain 11 menit karena masuk sebagai pengganti.

Pada laga terdekat melawan FC Utrecht, Thom juga sudah dikonfirmasi akan menjadi pemain cadangan. Pertandingan itu akan berlangsung di Yanmar Stadion, Almere, Belanda, Minggu 8 Desember 2024.

Thom mengakui, keputusan sang pelatih menjadikannya sebagai cadangan membuatnya kesal. Mantan pemain SC Heerenveen itu heran dengan keputusan pelatih yang tak memilihnya sebagai starter.

Halaman:
1 2
      
