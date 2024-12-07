Meski Sukses Kalahkan Arema FC, Uston Nawawi Tak Puas dengan Penampilan Persebaya Surabaya

SURABAYA - Asisten Pelatih Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, tidak puas dengan permainan timnya meski berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 3-2 di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Pasalnya Nawawi tak senang lini pertahanan Persebaya terlalu mudah dibobol hingga kejebolan dua kali oleh Arema.

Persebaya baru saja menang dramatis atas Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Awalnya laga nyaris berakhir 2-2, namun gol kemenangan dipastikan melalui eksekusi penalti darı Flavio Silva di menit 90+6, usai Malik Risaldi dilanggar oleh pemain Arema FC.

Arema FC sendiri di sepanjang laga mampu memberikan perlawanan luar biasa. Arema FC sempat tertinggal 0-2, namun mampu bermain penuh semangat, hingga berhasil membuat skor imbang 2-2 di menit 83. Beruntung ada gol Flavio Silva di injury time yang membuat Persebaya menang.

Usai laga, Uston Nawawi mengatakan perjuangan anak asuhnya di lapangan memang cukup luar biasa. Sempat unggul dua gol, tapi akhirnya imbang 2-2, lalu dengan bermain 10 pemain usai Bruno Moreira dikartu merah menit 80, Persebaya tetap berhasil menang dengan gol di ujung laga.

"Rekan-rekan pemain tadi sangat luar biasa Arema memberikan perlawanan tangguh, sudah unggul 2 - 0, jadi 2-2. Alhamdulillah di menit terakhir kita cetak gol," kata Uston Nawawi, saat konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Sabtu (7/12/2024).

Hanya saja, Uston mengakui anak asuhnya sedikit lengah sehingga melakukan beberapa kesalahan. Puncaknya ketika pelanggaran Slavko Damjanovic ke Charles Lokolingoy, yang berbuah penalti usai wasit mengecek VAR.

"Memang gol-gol kita kesalahan dari kita sendiri, pertama gol bunuh diri, kedua darı penalti," ujar Uston yang mendampingi tim, karena Paul Munster menerima sanksi akumulasi kartu.