HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Alasan Arema FC Pulang Naik Barracuda Usai Kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |18:35 WIB
Ini Alasan Arema FC Pulang Naik Barracuda Usai Kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya
Arema FC pulang dengan barracuda usai kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

SURABAYA - Kejadian menarik tercipta usai Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Arema yang awalnya datang menggunakan bus, namun ketika pulang justru menggunakan mobil barracuda, lantas apa penyebabnya?

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Persebaya menang dramatis usai di menit 96 mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran terhadap Malik Risaldi di titik putih. Flavio Silva memastikan kemenangan 3-2 Persebaya secara dramatis di Derby Jawa Timur ini.

Usai laga, Arema FC langsung meninggalkan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, pukul 17.40 WIB, Sabtu sore, tanpa menggelar sesi konferensi pers setelah pertandingan. Tim Singo Edan mengendarai tiga unit barracuda dari Polda Jawa Timur, ditambah satu unit barracuda cadangan. Pengawalan ketat kepolisian bersenjata lengkap mengiringi kepergian Arema FC darı Stadion GBT Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol, Luthfie Sulistiawan menuturkan, skema pengamanan tim Arema FC memang sudah direncanakan kepolisian berkoordinasi dengan teman-teman Bonek. Makanya begitu pertandingan selesai Singo Edan langsung memasuki barracuda dan pergi dari stadion.

Arema FC pulang dengan barracuda usai kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya (Avirista Midaada/MPI)

"(Alasan pakai rantis setelah berangkat naik bus) enggak ada memang standar biasa itu," kata Luthfie Sulistiawan, usai pertandingan, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Luthfie menambahkan, bila skema pengamanan laga big match Liga 1 2024-2025 antara Persebaya vs Arema FC berjalan sesuai rencana dan lancar. Ia bersyukur Bonek, juga ikut menjaga kondusivitas selama jalannya laga hingga selesai.

Halaman:
1 2
      
