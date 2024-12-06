Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Bayern Munich vs Heidenheim di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:29 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bayern Munich vs Heidenheim di Bundesliga 2024-2025, Live di iNews!
Saksikan laga Bayern Munich vs Heidenheim di iNews. (Foto: iNews)
JADWAL siaran langsung Bayern Munich vs Heidenheim di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan berlangsung di Allianz Arena, Munich, pada Sabtu 7 Desember 2024 pukul 21.30 WIB ini akan disiarkan live di iNews.

Ya, gelaran pekan ke-13 Bundesliga musim ini akan semakin seru. Allianz Arena akan menjadi saksi pertemuan antara raksasa Jerman, FC Bayern Munich, dengan FC Heidenheim. Laga besok malam ini menjanjikan aksi sepakbola yang penuh drama dan tensi tinggi.

Bayern Munich

FC Bayern Munich yang kini berada di puncak klasemen Bundesliga dengan koleksi 30 poin dari 12 pertandingan, tampil perkasa sepanjang musim. Di bawah komando pelatih anyar mereka, Vincent Kompany, Bayern telah menunjukkan performa luar biasa dengan rekor tak terkalahkan di liga.

Para pemain seperti Harry Kane, Leroy Sane, dan Joshua Kimmich terus menjadi pilar kekuatan yang sulit ditaklukkan lawan-lawannya. Dengan gaya permainan menyerang yang agresif, Bayern sukses mendominasi jalannya pertandingan sepanjang musim.

Bermain di Allianz Arena, yang dikenal sebagai benteng tak tertembus, mereka siap menambah tiga poin lagi. Dengan begitu, Bayern bisa memperkukuh posisi mereka di puncak klasemen.

Di sisi lain, FC Heidenheim berada di posisi ke-16 dengan raihan 10 poin. Meski berada di zona papan bawah, perjuangan mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepakbola Jerman patut diapresiasi.

Halaman:
1 2
      
