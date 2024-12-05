Jadwal Pekan Ke-13 Bundesliga 2024-2025: Ada Bayern Munich vs Heidenheim hingga Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund

JADWAL pekan ke-13 Bundesliga 2024-2025 menarik untuk diketahui. Sebab persaingan semakin ketat, terutama Bayern Munich yang tengah berusaha menjaga posisi mereka di puncak klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025 tersebut.

Saat ini, Bayern Munich berada di peringkat pertama dengan total 30 poin. Itu hasil dari sembilan kemenangan dan tiga hasil imbang.

Bayern asuhan Vincent Kompany memang tengah gacor di Bundesliga. Terbukti dari 12 laga yang sudah dimainkan, The Bavarian –julukan Bayern– belum menelan kekalahan sama sekali.

Kendati demikian, kondisi berbeda terjadi di DFB Pokal 2024-2025, di mana Bayern baru saja tumbang dari Bayer Leverkusen dengan skor 0-1. Laga babak 16 besar itu baru saja berakhir pada Rabu 4 Desember 2024.

Tentunya Bayern harus segera bangkit jika tak mau hasil negatif itu berlanjut di Bundesliga. Pasalnya lawan mereka selanjutnya adalah Heidenheim.

Heidenheim saat ini memang tengah terpuruk di zona degradasi. Namun, kondisi itu jelas membuat tim tersebut akan berusaha keras mengincar tiga poin di kandang Bayern nanti demi bisa beranjak dari posisi 16.

Karena itulah Bayern wajib waspada. Selain laga Bayern vs Heidenheim, ada juga pertandingan Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund.