Highlight Pertandingan Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: Jamal Musiala Selamatkan Muka Die Roten!

HIGHLIGHT pertandingan Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Jamal Musiala selamatkan muka Die Roten -julukan Bayern Munich.

Ya, laga seru baru saja tersaji di pekan ke-12 Bundesliga 2024-2025. Ada big match yang mempertemukan Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Signal Iduna Park, pada Minggu (1/12/2024) dini hari WIB.

Laga itu berjalan sangat sengit. Borussia Dortmund yang bertindak sebagai tuan rumah bisa tampil percaya diri berkat dukungan penuh suporter yang memadati Signal Iduna Park.

Serangan yang mereka bangun pun bisa membuahkan hasil manis di awal laga. Pada menit ke-27, Dortmund sukses membuka keunggulan lebih dahulu via aksi Jamie Gittens.

Gol dicetak dengan ciamik oleh Jamie Gittens lewat serangan balik cepatnya. Sukses melewati dengan mulus pengawalan yang diberikan sejumlah pemain Bayern, Gittens pun melepaskan tendangan keras dari sisi kanan gawang yang gagal dibendung oleh kiper Bayern. Dortmund unggul 1-0.

Setelah itu, Bayern yang tertinggal mencoba mencetak gol balasan. Sayang, semua usaha mereka gagal berbuah manis hingga akhir babak pertama.