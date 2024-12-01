Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Borussia Dortmund vs Bayern Munich Berakhir 1-1, Union Berlin vs Bayer Leverkusen 1-2

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |05:40 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Borussia Dortmund vs Bayern Munich Berakhir 1-1, Union Berlin vs Bayer Leverkusen 1-2
Laga Borussia Dortmund vs Bayern Munich berakhir 1-1. (Foto: Laman resmi Bayern Munich)
HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sepanjang Sabtu 30 November 2024 malam WIB hingga Senin (1/12/2024) dini hari WIB digelar enam pertandingan. Dari enam pertandingan, yang paling menarik perhatian laga Der Klasssiker yang mempertemukan Borussia Dortmund vs Bayern Munich.

Mumpung bermain di kandang sendiri, Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- berambisi mengalahkan Bayern Munich. Kemenangan atas Die Roten -julukan Bayern Munich- juga akan menipiskan Jarak poin mereka dengan sang pemuncak klasemen sementara Bundesliga 2024-2025 tersebut.

Jamal Musiala selamatkan Bayern Munich dari kekalahan. (Foto: Laman resmi Bayern Munich)

(Jamal Musiala selamatkan Bayern Munich dari kekalahan. (Foto: Laman resmi Bayern Munich)

Sampai akhirnya di menit 27, Borussia Dortmund unggul 1-0 atas Bayern Munich lewat gol yang dicetak Jamie Gittens. Skor 1-0 untuk keunggulan Borussia Dortmund bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Bayern Munich mendominasi permainan. Skuad asuhan Vincent Kompany ini tak mau kalah di kandang sendiri. Sampai akhirnya Die Roten menyamakan kedudukan lewat gol yang dibuat Jamal Musiala di menit 85. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga laga usai.

Hasil imbang ini membuat Bayern Munich masih duduk di puncak klasemen Bundesliga 2024-2025 dengan 30 angka. Bayern Munich unggul 10 angka dari Borussia Dortmund di posisi lima.

Di laga lain, Bayerl Leverkusen menang dramatis 2-1 atas Union Berlin. Sempat unggul 1-0 lebih dulu via Jeremie Frimpong pada menit dua, Bayer Leverkusen dibobol Jeong Wooyeong (29’). Beruntung di menit 71, Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen- racikan Xabi Alonso mencetak gol kemenangan via Patrick Schick.

