5 Fakta Menarik Jelang Big Match Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Liga Jerman 2024-2025, Nomor 1 Ancaman Harry Kane!

5 fakta menarik jelang big match Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Liga Jerman 2024-2025 akan diulas Okezone. Salah satunya berkaitan dengan bintang Bayern Munich, Harry Kane.

Ya, laga seru akan tersaji di Liga Jerman 2024-2025 pada pekan ke-12. Ada laga yang mempertemukan dua tim raksasa Jerman, yakni Borussia Dortmund vs Bayern Munich.

Duel yang akan berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Minggu 1 Desember 2024 pukul 00.30 WIB ini dipastikan berjalan seru nan sengit. Kini, menarik menilik serba-serbi soal laga tersebut.

Berikut 5 fakta menarik jelang big match Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Liga Jerman 2024-2025:

5. Pertemuan Ke-135





Dilansir dari laman resmi Bayern Munich, Sabtu (30/11/2024), pertemuan Borussia Dortmund dengan Bayern Munich ini menjadi adalah edisi ke-135 sejak Bundesliga didirikan pada 1963. Laga ini sendiri kerap disebut dengan Der Klassiker.

Dari banyaknya pertemuan yang sudah terjadi, Bayern Munich berhasil menang dalam setengah dari pertemuan tersebut, yakni pada 67 laga. Akankah catatan kemenangan itu berlanjut malam nanti?

4. Rekor Tak Terkalahkan Bayern Munich yang Panjang





Fakta selanjutnya adalah Bayern Munich ukir rekor tak terkalahkan yang panjang. Dortmund gagal memenangkan satu pun dari 11 laga terakhir melawan Bayern.

Hasilnya, Bayern meraih satu hasil imbang dan 10 kemenangan atas Dortmund. Sebelumnya, tim dari Bayern Munich itu juga berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan yang begitu panjang dengan 11 kali tanpa kekalahan atas Dortmund pada 1998 dan 2002.