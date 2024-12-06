Saksikan Live Delay Drawing Piala Dunia Klub 2025 di Okezone, Klik di Sini

LINK live delay drawing Piala Dunia Klub atau FIFA World Club Cup 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Drawing yang digelar di Miami, Amerika Serikat itu dapat disaksikan di Okezone, pada Jumat (6/12/2024) pukul 13.00 WIB.

Ya, pengundian Piala Dunia Klub 2025 itu dilakukan FIFA di Amerika Serikat. Sebab Amerika Serikat adalah tuan rumah dari turnamen Piala Dunia Klub 2025 yang digelar pada 15 Juni sampai 13 Juli 2025 tersebut.

Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya yang hanya diikuti 7 peserta (6 perwakilan konfederasi+1 wakil tuan rumah), kini di Piala Dunia Klub 2025 ada 32 peserta yang bakal berjuang untuk menjadi yang terbaik.

Dari 32 peserta itu, UEFA alias perwakilan Eropa menjadi yang terbanyak. Setidaknya ada 12 klub dari Eropa yang siap bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia Klub 2025.

Salah satunya adalah Manchester City yang merupakan juara bertahan. Man City menjuarai Piala Dunia Klub 2023 usai menang 4-0 atas klub Brasil, Fluminense.