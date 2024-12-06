Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Sydney Hopper kepada Fans Timnas Putri Indonesia Usai Garuda Pertiwi Juara Piala AFF Wanita 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |08:33 WIB
Pesan Menyentuh Sydney Hopper kepada Fans Timnas Putri Indonesia Usai Garuda Pertiwi Juara Piala AFF Wanita 2024
Pemain Timnas Putri Indonesia, Sydney Hopper. (Foto: Instagram/sydney.hopper_)
A
A
A

VIENTIANE - Bintang Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia Sydney Hopper memilih pesan menyentuh kepada fans sepakbola Tanah Air usai Garuda Pertiwi juara Piala AFF Wanita 2024. Sydney Hopper tepatnya berterima kasih kepada fans Timnas Putri Indonesia karena berkat dukungan yang diberikan, Garuda Pertiwi bisa juara.

Timnas Putri Indonesia menjadi juara usai mengalahkan Kamboja 3-1 dalam laga final. Pertemuan kedua tim berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis (5/12/2024) malam WIB.

Sydney mengatakan dukungan suporter memang sangat penting untuk Timnas Putri Indonesia. Jadi, dia sangat mengapresiasi suporter yang telah memberikan dukungan dalam setiap langkah timnya.

"Terima kasih kepada semua penggemar dan pendukung saya," kata Sydney usai laga, dikutip Jumat (6/12/2024).

Sydney Hopper

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan Timnas Putri Indonesia memang mendapatkan perlawanan ketat dari Kamboja. Namun, berkat semangat pantang menyerang timnya membuahkan hasil manis.

Halaman:
1 2
      
