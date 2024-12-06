Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Respons Erick Thohir Usai Timnas Putri Indonesia Juarai Piala AFF Wanita 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |07:09 WIB
Ini Respons Erick Thohir Usai Timnas Putri Indonesia Juarai Piala AFF Wanita 2024
Timnas Putri Indonesia juara Piala AFF Wanita 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

VIENTIANE - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, ikut bangga dengan keberhasilan Timnas Putri Indonesia yang baru saja menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Menurut Erick Thohir, prestasi itu membuktikan perkembangan dari kualitas Timnas Putri Indonesia.

Ya, Timnas Putri Indonesia baru saja merebut gelar juara Piala AFF Wanita 2024 usai membungkam Kamboja 3-1 dalam laga final. Pertemuan kedua tim berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis (5/12/2024) malam WIB.

Gol-gol kemenangan Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia dicetak lewat brace Reva Octaviani (19’ 57’), dan Sydney Hopper (36’). Sementara itu, satu gol lawan dicetak Hok Saody (31’).

Usai laga, Erick Thohir mengatakan gelar juara Piala AFF Wanita 2024 dapat diraih berkat kerja keras pemain dalam persiapan dan setiap laga yang dimainkan pada Piala AFF Wanita 2024. Dia pun mengapresiasi atas prestasi itu.

Ketum PSSI, Erick Thohir

"Juara! Timnas Putri berhasil meraih gelar juara AFF Women’s Cup 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja di partai final. Selamat!" tulis Erick Thohir di laman Instagram-nya @erick Thohir, dikutip Jumat (6/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655111/gagal-lolos-semifinal-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-akhiri-rekor-impresif-14-tahun-foh.webp
Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Akhiri Rekor Impresif 14 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/alma_ariella_tsany_menyumbang_emas_ke_19_indonesia.jpg
Dua Atlet Indonesia Kuasai Podium, Alma Ariella Tsany Sabet Emas Ke-19 SEA Games 2025 dari Panjat Tebing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement