Ini Respons Erick Thohir Usai Timnas Putri Indonesia Juarai Piala AFF Wanita 2024

VIENTIANE - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, ikut bangga dengan keberhasilan Timnas Putri Indonesia yang baru saja menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Menurut Erick Thohir, prestasi itu membuktikan perkembangan dari kualitas Timnas Putri Indonesia.

Ya, Timnas Putri Indonesia baru saja merebut gelar juara Piala AFF Wanita 2024 usai membungkam Kamboja 3-1 dalam laga final. Pertemuan kedua tim berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis (5/12/2024) malam WIB.

Gol-gol kemenangan Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia dicetak lewat brace Reva Octaviani (19’ 57’), dan Sydney Hopper (36’). Sementara itu, satu gol lawan dicetak Hok Saody (31’).

Usai laga, Erick Thohir mengatakan gelar juara Piala AFF Wanita 2024 dapat diraih berkat kerja keras pemain dalam persiapan dan setiap laga yang dimainkan pada Piala AFF Wanita 2024. Dia pun mengapresiasi atas prestasi itu.

"Juara! Timnas Putri berhasil meraih gelar juara AFF Women’s Cup 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja di partai final. Selamat!" tulis Erick Thohir di laman Instagram-nya @erick Thohir, dikutip Jumat (6/12/2024).