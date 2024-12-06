Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia untuk Hadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |08:12 WIB
Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia untuk Hadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 24 pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 telah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya sudah memilih 24 nama dari yang sebelumnya 33 pemain dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali.

Tujuh dicoret usai STY memantau sang pemain selama TC berlangsung, ada yang murni dipulangkan karena tak masuk kriteria. Tetapi ada juga yang dicoret karena sang pemain cedera.

Lalu dua nama, Justin Hubner dan Ivar Jenner tak diketahui kabarnya dan tampaknya karena tak dilepas klub mereka masing-masing. Karena itulah, kini hanya 24 pemain saja yang sudah pasti dibawa Shin Tae-yong ke Myanmar untuk menjalani laga perdana di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berada di Grup B pada ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tepatnya Garuda segrup dengan Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar.

Timnas Indonesia

Myanmar menjadi lawan pertama Garuda di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Timnas Indonesia pun akan bertandang ke markas Myanmar untuk menjalani laga perdana tersebut, yang mana akan berlangsung pada Senin 9 Desember 2024.

Tentu diharapkan Timnas Indonesia bisa membawa pulang tiga poin demi menjaga kans lolos ke semifinal. Sebab hanya dua tim terbaik saja yang berhak lolos ke babak berikutnya.

Sebagai informasi, 24 nama yang dipanggil Timnas Indonesia kali ini didominasi pemain berusia U-22. Alasannya karena PSSI ingin menjadikan Piala AFF 2024 itu sebagai ajang regenerasi skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654713/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-kedua-indonesia-disalip-vietnam-ghx.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Kedua: Indonesia Disalip VietnamÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/tim_snooker_putri_indonesia_menorehkan_pencapaian.jpg
Sejarah Baru Biliar Indonesia, Tim Snooker Putri Sumbang Perak Perdana di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement