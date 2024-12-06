Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia untuk Hadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

DAFTAR 24 pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 telah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya sudah memilih 24 nama dari yang sebelumnya 33 pemain dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali.

Tujuh dicoret usai STY memantau sang pemain selama TC berlangsung, ada yang murni dipulangkan karena tak masuk kriteria. Tetapi ada juga yang dicoret karena sang pemain cedera.

Lalu dua nama, Justin Hubner dan Ivar Jenner tak diketahui kabarnya dan tampaknya karena tak dilepas klub mereka masing-masing. Karena itulah, kini hanya 24 pemain saja yang sudah pasti dibawa Shin Tae-yong ke Myanmar untuk menjalani laga perdana di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berada di Grup B pada ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tepatnya Garuda segrup dengan Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar.

Myanmar menjadi lawan pertama Garuda di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Timnas Indonesia pun akan bertandang ke markas Myanmar untuk menjalani laga perdana tersebut, yang mana akan berlangsung pada Senin 9 Desember 2024.

Tentu diharapkan Timnas Indonesia bisa membawa pulang tiga poin demi menjaga kans lolos ke semifinal. Sebab hanya dua tim terbaik saja yang berhak lolos ke babak berikutnya.

Sebagai informasi, 24 nama yang dipanggil Timnas Indonesia kali ini didominasi pemain berusia U-22. Alasannya karena PSSI ingin menjadikan Piala AFF 2024 itu sebagai ajang regenerasi skuad Garuda.