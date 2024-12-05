Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut 2 Pemain Timnas Indonesia Paling Berbahaya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |08:56 WIB
Media Vietnam Sebut 2 Pemain Timnas Indonesia Paling Berbahaya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha, menyebut dua pemain Timnas Indonesia yang paling berbahaya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua pemain yang dimaksud adalah Marselino Ferdinan dan Asnawi Mangkualam karena diprediksi bakal berkontribusi besar atas permainan Garuda di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Timnas Indonesia akan berkompetisi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024 - 5 Januari 2025.

Skuad Garuda akan tergabung bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina di Grup B. Laga melawan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- merupakan bagian dari matchday ketiga yang akan digelar pada 15 Desember 2024.

Meski begitu, media Vietnam terus menyorot kekuatan Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Asnawi dan Marselino disebut akan menjadi dua bintang yang patut diwaspadai di skuad besutan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

"Kedua pemain ini akan berperan sangat penting bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024," tulis Soha VN, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

