Hasil Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025: Takluk 3-4, Langkah Maung Bandung Terhenti

Persib Bandung takluk 3-4 dari Zhejiang FC di matchday enam Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-4 untuk The Green Town.

Empat gol Zhejiang FC dicetak oleh Franko Andrijasevic (15’, 39’) dan Jean Evrard Kouassi (22’, 58’). Sementara, Persib membalas lewat Beckham Putra (31’), David da Silva (70’), dan penalti Tyronne Del Pino (90+5’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Zhejiang mendapat peluang lebih dulu di menit ke-4 lewat sontekan Franko Andrijasevic yang masih melambung tinggi. Sementara, Persib Bandung juga bermain agresif kendati serangan-serangannya belum ada yang terlalu mengancam.

Zhejiang sukses membuka keran golnya di menit ke-15 lewat tendangan Franko Andrijasevic. Pangeran Biru nyaris menyamakan kedudukan di menit 19 lewat sontekan Ciro Alves yang masih bisa ditepis Zhao Bo.

Persib Bandung harus kembali kecolongan di menit ke-22 lewat gol Jean Kouassi. Pangeran Biru sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-31 lewat gol yang dicetak Beckham Putra. Tim tuan rumah makin percaya diri dalam melancarkan serangannya.

Namun, Zhejiang mampu menambah keunggulannya lewat gol yang kembali dicetak Franko Andrijasevic di menit ke-39. Pada akhirnya, Persib Bandung harus tertinggal 1-3 di babak pertama.

Babak Kedua

Kedua tim tidak menurunkan irama permainannya di babak kedua. Persib Bandung tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalan dua golnya dari Zhejiang.