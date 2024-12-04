Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Sumardji Konfirmasi Asnawi Mangkualam Tak Ikut Rombongan Timnas Indonesia ke Myanmar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |11:18 WIB
Sumardji Konfirmasi Asnawi Mangkualam Tak Ikut Rombongan Timnas Indonesia ke Myanmar
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/portfc_official)
BALI - Manajer Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sumardji mengonfirmasi Asnawi Mangkualam tak ikut rombongan Timnas Indonesia ke Myanmar. Nantinya Asnawi yang dari Thailand akan ke Indonesia terlebih dahulu dan baru setelah itu menyusul rekan-rekannya yang sudah pergi ke Myanmar.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berancana pergi dari Jakarta ke Myanmar untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada Rabu 5 Desember 2024. Namun, tak semua pemain bakal ikut rombongan tersebut karena masih ada pemain yang sibuk dengan klubnya, seperti Asnawi bersama Port FC.

Karena itulah, Asnawi menyusul rombongan yang sudah lebih dulu berangkat ke Myanmar, negara yang menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Sumardji pun memastikan tidak masalah Asnawi menyusul Timnas Indonesia yang berangkat lebih dahulu ke Myanmar dan ia pun siap mendampingi pemain Port FC tersebut. Sebab, timnya akan melakukan persiapan lanjutan di sana.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

"Berangkat tanggal 6 Desember. Saya akan dampingi Asnawi berangkat ke Myanmar," kata Sumardji di Bali, Selasa (3/12/2024).

"Asnawi baru tiba ke Jakarta pada tanggal 5 Desember. Tidak bisa berangkat bareng dengan tim. Jadi, sehari dengan tim,"tambahnya.

