Penyebab Timnas Indonesia Ungguli Singapura di Klasemen Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup meski The Lions 4 Kali Juara

Timnas Indonesia mengungguli Singapura di klasemen Piala ASEAN sepanjang masa. (Foto: PSSI)

PENYEBAB Timnas Indonesia mengungguli Singapura di klasemen Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup meski The Lions 4 kali juara akan diulas Okezone. Secara pencapaian, Timnas Indoensia dan Singapura di turnamen yang dulunya bernama Piala Tiger (1996-2002) dan Piala AFF (2004-2022) bak bumi dan langit.

The Lions -julukan Singapura- empat kali menjadi juara, yakni pada 1998, 2004, 2007 dan 2012. Sementara itu, pencapaian terbaik Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup hanya menjadi runner-up sebanyak enam kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020.

(Timnas Indonesia enam kali runnner-up di Piala ASEAN. (Foto: PSSI)

Meski begitu, jika ukurannya klasemen Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup sepanjang masa, Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik ketimbang Singapura. Berdasarkan poin kemenangan dan imbang yang dihitung semenjak turnamen ini digelar pada 1996, Timnas Indonesia menempati posisi tiga klasemen dengan 129 angka.

Timnas Indonesia unggul 14 angka dari Singapura yang menempati posisi lima. Lantas, kok bisa perolehan poin Timnas Indonesia di atas Singapura meski tidak pernah juara? Jawabannya simpel.

Dalam banyak edisi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, Timnas Indonesia lebih jauh melangkah ketimbang Singapura. Ambil contoh di dua edisi terakhir (2020 dan 2022).

Ketika Timnas Indonesia lolos ke final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2020, Singapura rontok di semifinal. Kebetulan, Timnas Indonesia juga yang mengalahkan Singapura di semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2020.