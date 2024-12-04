Klasemen Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup: Timnas Indonesia di Atas Malaysia dan Singapura meski Tak Pernah Juara!

Klasemen Timnas Indonesia di Piala ASEAN lebih baik ketimbang Malaysia. (Foto: PSSI)

KLASEMEN Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup sepanjang masa akan diulas Okezone. Meski Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup yang pertama kali digelar pada 1996, Timnas Indonesia sanggup menempati posisi tiga klasemen.

Perhitungan klasemen ini berdasarkan jumlah poin yang didapat di setiap edisi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, sedari 1996 hingga 2022. Hasilnya, Timnas Indonesia meraup 129 angka dengan rincian 37 menang, 18 imbang dan 21 kalah.

(Timnas Indonesia saat bersiap main di Piala AFF 2022. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia bahkan mengungguli Malaysia yang satu kali juara turnamen yang dulunya bernama Piala Tiger (1996-2002) dan Piala AFF (2004-2022) ini. Saat ini Malaysia duduk di posisi empat dengan 117 angka.

Lebih gilanya lagi, peringkat Timnas Indonesia di atas Singapura, tim yang empat kali juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup! The Lions -julukan Timnas Singapura- tercatat empat kali juara pada 1998, 2004, 2007 dan 2012.

Timnas Singapura saat ini menempati posisi lima klasemen dengan 115 angka. Fakta ini menunjukan rasio kemenangan Singapura di setiap laga Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup tidak sebagus Timnas Indonesia.

Lantas, negara mana yang berada di posisi satu dan dua? Jawabannya tentu Thailand dan Vietnam. Thailand yang tujuh kali juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup berada di posisi puncak dengan 183 angka.