HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Berkelas Claudia Scheunemann soal Peluang Jadi Top Skor Piala AFF Wanita 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:52 WIB
Jawaban Berkelas Claudia Scheunemann soal Peluang Jadi Top Skor Piala AFF Wanita 2024
Claudia Scheunemann kala membela Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)
JAWABAN berkelas diberikan bintang Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, soal peluang jadi top skor Piala AFF Wanita 2024. Dia ogah memusingkan hal itu karena fokusnya kini membawa Timnas Putri Indonesia juara.

Diketahui, Claudia saat ini berada di posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF 2024. Dia total mencatatkan dua gol sejauh ini.

Sementara itu, top skor sementara dipegang pemain Kamboja, Poeurn Kunthea. Dia total sudah membukukan tiga gol.

Di final, Timnas Putri Indonesia sendiri akan berhadapan melawan Kamboja. Pertemuan kedua tim itu dalan final Piala AFF Putri di di New Laos Stadium, Vientiane, Laos, Kamis 5 Desember 2024. Tak ayal, kedua pemain masih akan bersaing sengit memperebutkan gelar top skor.

"Bagi saya pribadi, saya hanya ingin bermain bebas. Saya tidak ingin berpikir tentang menjadi pencetak gol terbanyak atau pemain terbaik," kata Claudia, dilansir dari Youtube PSSI TV, Selasa (3/12/2024).

