3 Pemain Naturalisasi Vietnam yang Bakal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Striker dari Brasil!

Nguyen Xuan Son atau Rafaelson Fernandes merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Vietnam di AMEC 2024 (Foto: Instagram/@rafaelson_10)

BERIKUT tiga pemain naturalisasi Timnas Vietnam yang bakal main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya merupakan pemain kelahiran Brasil.

Pemain naturalisasi tampak menjadi tren tersendiri di kalangan sepakbola Asia Tenggara. Tak hanya Timnas Indonesia, Vietnam juga melakukan perpindahan kewarganegaraan untuk pemain sepakbola.

Di Piala AFF 2024 saja, The Golden Star Warriors berpotensi diperkuat tiga pemain naturalisasi atau keturunan. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3. Filip Nguyen





Pemain satu ini berposisi sebagai penjaga gawang. Filip merupakan pemain berdarah Republik Ceko.

Belakangan, pesepakbola berusia 32 tahun ini dipercaya mengawal gawang Timnas Vietnam. Sayangnya, ia harus bersaing juga dengan pemain naturalisasi lain di posisi yang sama.

2. Dang Van Lam





Membaca namanya, tidak akan terpikir pemain satu ini merupakan hasil naturalisasi. Namun, Dang yang diketahui lahir di Rusia, menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dan federasi.

Pemain satu ini sayangnya harus bersaing sengit dengan Filip Nguyen di bawah mistar gawang. Patut dinanti siapa yang bakal dipercaya oleh Kim Sang-sik.