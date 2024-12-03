Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Naturalisasi Vietnam yang Bakal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Striker dari Brasil!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |10:51 WIB
3 Pemain Naturalisasi Vietnam yang Bakal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Striker dari Brasil!
Nguyen Xuan Son atau Rafaelson Fernandes merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Vietnam di AMEC 2024 (Foto: Instagram/@rafaelson_10)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain naturalisasi Timnas Vietnam yang bakal main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya merupakan pemain kelahiran Brasil.

Pemain naturalisasi tampak menjadi tren tersendiri di kalangan sepakbola Asia Tenggara. Tak hanya Timnas Indonesia, Vietnam juga melakukan perpindahan kewarganegaraan untuk pemain sepakbola.

Timnas Vietnam (Foto: VFF)

Di Piala AFF 2024 saja, The Golden Star Warriors berpotensi diperkuat tiga pemain naturalisasi atau keturunan. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Naturalisasi Vietnam yang Bakal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

3. Filip Nguyen

Filip Nguyen (Foto: Instagram/@filipng1)

Pemain satu ini berposisi sebagai penjaga gawang. Filip merupakan pemain berdarah Republik Ceko.

Belakangan, pesepakbola berusia 32 tahun ini dipercaya mengawal gawang Timnas Vietnam. Sayangnya, ia harus bersaing juga dengan pemain naturalisasi lain di posisi yang sama.

2. Dang Van Lam

Dang Van Lam

Membaca namanya, tidak akan terpikir pemain satu ini merupakan hasil naturalisasi. Namun, Dang yang diketahui lahir di Rusia, menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dan federasi.

Pemain satu ini sayangnya harus bersaing sengit dengan Filip Nguyen di bawah mistar gawang. Patut dinanti siapa yang bakal dipercaya oleh Kim Sang-sik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653957/siang-ini-timnas-voli-putri-indonesia-hadapi-malaysia-di-laga-perdana-sea-games-2025-di-mnctv-nhy.webp
Siang Ini, Timnas Voli Putri Indonesia Hadapi Malaysia di Laga Perdana SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22.jpg
Vietnam Tolak Main Mata dengan Malaysia, Peluang Timnas Indonesia U-22 Terjaga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement