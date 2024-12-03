2 Pemain Timnas Indonesia yang Bikin Vietnam Ketakutan di Piala AMEC 2024, Nomor 1 si Anak Ajaib

Dua pemain Timnas Indonesia ini bikin Vietnam ketakutan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

DUA pemain Timnas Indonesia ini bikin Vietnam ketakutan di Piala AMEC 2024. Salah satunya dipuji oleh mereka sebagai si Anak Ajaib.

Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam berada dalam satu grup di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Keduanya tergabung di Grup B bersama dengan Laos, Myanmar, dan Filipina.

Dari empat tim pesaing, jelas Vietnam lebih memperhitungkan Indonesia. Bahkan, media setempat, TheThao247 sampai mengulas dua pemain yang bikin ketakutan.

Siapa saja mereka? Simak artikel berikut ini.

2 Pemain Timnas Indonesia yang Bikin Vietnam Ketakutan di Piala AMEC 2024

2. Pratama Arhan





Pemain satu ini disebut TheThao247 punya senjata mematikan yakni lemparan ke dalam. Tim-tim Asia Tenggara, termasuk Timnas Vietnam, masih kesulitan untuk mengantisipasinya.

Terlebih, lemparan ke dalam Arhan bisa meluncur deras layaknya tembakan dalam situasi bola mati. Alhasil, pemain Suwon FC ini betul-betul diwaspadai.