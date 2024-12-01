Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klub Jepang FC Tokyo Tertarik Datangkan Rizky Ridho!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |18:01 WIB
Klub Jepang FC Tokyo Tertarik Datangkan Rizky Ridho!
FC Tokyo tertarik mendatangkan Rizky Ridho (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

KLUB Jepang, FC Tokyo, disebut mengincar Rizky Ridho. Namun, kontrak jangka panjang sang pemain dengan Persija Jakarta bisa menjadi penghalang.

Kabar tersebut diembuskan akun X @FctokyoEn yang dikelola oleh penggemar klub tersebut. Menurutnya, kontestan Liga 1 Jepang 2024 (J-League 1 2024) itu tertarik mendatangkan Ridho.

Rizky Ridho

“FC Tokyo tertarik dengan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho, pemain Hannover 96 Sei Muroya, dan pemai Energie Cottbus Timi Thiele,” cuit akun tersebut, dikutip Minggu (1/12/2024).

“Ada keinginan untuk memperkuat tim dengan mendatangkan Muroya dan Thiele,” sambung akun tersebut.

Akan tetapi, belum jelas ketertarikan FC Tokyo terharap Ridho. Sebab, akun itu menyebut tak ada rencana jelas soal mewujudkan transfer pemain asal Surabaya tersebut.

“Tidak ada rencana yang definitif untuk Ridho,” tandas cuitan @Fctokyoen.

Halaman:
1 2
      
