Sesuai Nama Klub, Rizky Ridho Mau Persija Punya Kandang Sendiri di Jakarta dan Bukan Bali atau Bogor

JAKARTA - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho sudah mulai bosan selalu menumpang stadion di wilayah lain saat memainkan laga kandang di Liga 1 Indonesia. Menurut Rizky Ridho itu jelas salah karena sesuai nama, Persija harusnya memainkan laga kandang di Jakarta, sebab klubnya bukan Persija Bali atau Persija Bogor.

Untuk itu dalam momen merayakan hari ulang tahun Persija yang ke-96, Rizky Ridho mau Macan Kemayoran punya stadion sendiri di Jakarta. Tak menyewa lagi seperti yang saat ini dilakukan.

Kabar baiknya, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengungkapkan bahwa jajaran manajemen tengah mempersiapkan suatu yang revolusioner untuk menandai satu abad Persija Jakarta. Salah satunya adalah membangun stadion sendiri.

“Tak lama lagi, Persija akan berusia satu abad. Saya bersama seluruh jajaran manajemen, tengah berusaha menyiapkan sesuatu yang revolusioner untuk menandai satu abad Si Macan Kemayoran,” kata Prapanca dalam sambutannya di acara HUT ke-96 Persija yang dihadiri MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (30/11/2024).

“Mohon doa dari para hadirin dan seluruh keluarga besar Persija, agar mimpi tersebut dapat kami wujudkan,” sambungnya.

Menanggapi rencana tersebut, Rizky Ridho memberikan dukungan penuh. Sebab, Persija Jakarta sendiri memang cukup kesulitan untuk bermain di Jakarta. Dia tidak ingin Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bermain di luar Jakarta seperti yang selama ini terjadi.

“Tentunya saya sangat mendukung rencana presiden (Persija) kita untuk punya stadion sendiri,” ungkap Rizky Ridho.