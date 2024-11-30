Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sesuai Nama Klub, Rizky Ridho Mau Persija Punya Kandang Sendiri di Jakarta dan Bukan Bali atau Bogor

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |01:00 WIB
Sesuai Nama Klub, Rizky Ridho Mau Persija Punya Kandang Sendiri di Jakarta dan Bukan Bali atau Bogor
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho sudah mulai bosan selalu menumpang stadion di wilayah lain saat memainkan laga kandang di Liga 1 Indonesia. Menurut Rizky Ridho itu jelas salah karena sesuai nama, Persija harusnya memainkan laga kandang di Jakarta, sebab klubnya bukan Persija Bali atau Persija Bogor.

Untuk itu dalam momen merayakan hari ulang tahun Persija yang ke-96, Rizky Ridho mau Macan Kemayoran punya stadion sendiri di Jakarta. Tak menyewa lagi seperti yang saat ini dilakukan.

Kabar baiknya, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengungkapkan bahwa jajaran manajemen tengah mempersiapkan suatu yang revolusioner untuk menandai satu abad Persija Jakarta. Salah satunya adalah membangun stadion sendiri.

“Tak lama lagi, Persija akan berusia satu abad. Saya bersama seluruh jajaran manajemen, tengah berusaha menyiapkan sesuatu yang revolusioner untuk menandai satu abad Si Macan Kemayoran,” kata Prapanca dalam sambutannya di acara HUT ke-96 Persija yang dihadiri MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (30/11/2024).

Rizky Ridho

“Mohon doa dari para hadirin dan seluruh keluarga besar Persija, agar mimpi tersebut dapat kami wujudkan,” sambungnya.

Menanggapi rencana tersebut, Rizky Ridho memberikan dukungan penuh. Sebab, Persija Jakarta sendiri memang cukup kesulitan untuk bermain di Jakarta. Dia tidak ingin Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bermain di luar Jakarta seperti yang selama ini terjadi.

“Tentunya saya sangat mendukung rencana presiden (Persija) kita untuk punya stadion sendiri,” ungkap Rizky Ridho.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652575/turnamen-olahraga-dan-kegiatan-sosial-ramaikan-ulang-tahun-ke3-maiin-gandaria-dgu.webp
Turnamen Olahraga dan Kegiatan Sosial Ramaikan Ulang Tahun ke-3 MAIIN Gandaria
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/thom_haye.jpg
Begini Sikap Thom Haye Jawab Rumor Giovanni van Bronckhorst Bakal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement