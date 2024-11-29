Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Persija Jakarta Dipanggil ke Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Carlos Pena Yakin dengan Kedalaman Skuadnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |15:42 WIB
3 Pemain Persija Jakarta Dipanggil ke Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Carlos Pena Yakin dengan Kedalaman Skuadnya
Carlos Pena tidak risau ditinggal tiga pemainnya ke Timnas Indonesia (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, angkat bicara soal tiga pemain pilarnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Meski berat, ia tak ingin mencari alasan kekurangan personel.

Ketiganya mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali dalam persiapan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka adalah Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, dan Rayhan Hannan.

Persija Jakarta

Pena mengaku berat karena harus kehilangan tiga pemain andalannya. Karena sebagai pelatih, ia ingin memiliki seluruh pemain terbaiknya baik di starting 11 mau pun bangku cadangan.

“Tentu, sebagai pelatih, saya ingin memiliki semua pemain saya, karena saya bisa leluasa dalam menentukan starting XI saya. Saya ingin punya pemain terbaik juga di bangku cadangan,” kata Pena kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (29/11/2024).

Meski begitu, pria asal Spanyol tesebut tak ingin hal tersebut menjadi alasan untuk Persija tidak bisa meraih kemenangan. Meski tiga pemain tersebut adalah pemain penting, menurutnya kedalaman skuad Macan Kemayoran cukup baik.

“Saya tak mau ini jadi alasan, dan ini lah situasinya, kami kehilangan Donny Tri untuk waktu yang lama, sekarang kami kehilangan Ferrari juga, dan Rayhan Hannan, di mana mereka tiga pemain penting untuk kami,” ungkap Pena.

Halaman:
1 2
      
