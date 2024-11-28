Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata Rizky Ridho soal Duetnya dengan Jay Idzes di Timnas Indonesia dan Ondrej Kudela di Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |23:01 WIB
Kata Rizky Ridho soal Duetnya dengan Jay Idzes di Timnas Indonesia dan Ondrej Kudela di Persija Jakarta
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

KATA Rizky Ridho soal duetnya dengan Jay Idzes di Timnas Indonesia dan Ondrej Kudela di Persija Jakarta. Dia mengaku mendapat banyak pengalaman dari duetnya dengan dua pemain tersebut.

Diketahui, Rizky Ridho merupakan bek andalan Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu hampir selalu tampil ciamik, baik ketika bersama Timnas Indonesia maupun Persija Jakarta. Menariknya, dia mendapat kesempatan berduet dengan dua sosok anyar.

Jay Idzes

Di Timnas Indonesia, Rizky Ridho kerap berbagi peran dengan Jay Idzes yang merupakan pemain klub Italia, Venezia FC. Sementara di Persija Jakarta, dia berduet dengan Kudela yang merupakan pemain berlabel Timnas Republik Ceko.

Berbekal pengalaman berduet dengan sosok bek anyar tersebut, Rizky Ridho mengaku mendapat dampak positif. Pasalnya, banyak pelajaran yang dapat dipetik dari sosok Jay Idzes dan Kudela.

Halaman:
1 2
      
