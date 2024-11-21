Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Disarankan Ivar Jenner Berkarier di Eropa, Ada Rizky Ridho!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |22:09 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Disarankan Ivar Jenner Berkarier di Eropa, Ada Rizky Ridho!
Ivar Jenner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

3 pemain Timnas Indonesia yang disarankan Ivar Jenner berkarier di Eropa. Ketiga pemain itu adalah Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, dan Rizky Ridho.

Saat ini, Rizky Ridho dan Witan adalah bagian dari Persija Jakarta dalam Liga 1 2024-2025. Sementara itu, Egy Maulana adalah pemain andalan dari Dewa United.

Rizky Ridho

Saran Ivar itu setelah melihat performa apik Marselino Ferdinan yang mencetak dua gol saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi dalam fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Marselino saat ini sedang berkarier di kasta kedua Liga Inggris bersama dengan Oxford United.

"Ya, saya pikir dia pemain yang sangat bagus. Akan tetapi, kami punya banyak pemain bagus di sini seperti Witan, Egy, Rizki Ridho, dan banyak lagi," kata Ivar di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

