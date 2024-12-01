Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menanti Debut Ong Kim Swee Bersama Persis Solo saat Lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |04:07 WIB
Ong Kim Swee kini jadi pelatih Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
MENANTI debut Ong Kim Swee bersama Persis Solo saat lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025. Diketahui, Ong Kim Swee baru saja ditunjuk menjadi pelatih Persis Solo.

Ong Kim Swee menyatakan sudah siap melakoni debut bersama timnya dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Debutnya itu saat timnya melawan Barito Putera di Stadion Manahan Solo, pada 3 Desember 2024.

Ong Kim Swee

Ong Kim Swee mengatakan cukup antusias segera melakoni debutnya bersama Persis. Dia pun akan berusaha membuat tim asuhanya dapat kembali bersaing dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

"Tentunya saya berharap dengan bekerja bersama sebagai satu tim para suporter, pemain, staf pelatih dan seluruh pemangku kepentingan Persis Solo kita dapat memasuki babak baru dalam sejarah Persis Solo,” kata Ong Kim Swee, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (1/12/2024).

1 2
      
