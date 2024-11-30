Sempat Didorong Netizen untuk Gantikan Shin Tae-yong, Giovanni van Bronckhorst di Ambang Dipecat Besiktas!

SEMPAT didorong netizen untuk menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Giovanni van Bronckhorst dikabarkan ingin mundur dari jabatan pelatih klub Liga Super Turki, Besiktas. Mengutip dari media Belanda Voetbal Primeur, Giovanni van Bronckhorst ingin mengundurkan diri karena serangkaian hasil buruk yang dialami Besiktas.

Dalam enam laga terakhir, Besiktas hanya mendapatkan satu menang, satu imbang, dan empat kalah. Di laga terkini yang dijalani Besiktas, raksasa Turki itu tumbang 1-3 dari Maccabi Tel Aviv di matchday kelima Liga Europa 2024-2025.

Akibatnya, Besiktas terlempar ke posisi 22 klasemen sementara Liga Europa 2024-2025 dengan enam angka. Di Liga Super Turki 2024-2025, Besiktas juga terdampar di posisi enam klasemen dengan 21 angka, terpaut 13 poin dari Galatasaray di puncak klasemen.

“Giovanni van Bronckhorst hanya memenangkan satu laga dalam enam laga terakhir, termasuk kalah 1-3 dari Maccabi Tel Aviv. Beberapa media Turki mengabarkan Giovanni van Bronckhorst sudah mengajukan surat pengunduran diri ke manajemen Besiktas,” tulis Voetbal Primeur, Okezone mengutip dari akun Instagram @voetbalprimeur.