HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketar-ketir Lawan Timnas Indonesia, Pandit Vietnam Beri Peringatan ke Timnas Vietnam Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |09:44 WIB
Ketar-ketir Lawan Timnas Indonesia, Pandit Vietnam Beri Peringatan ke Timnas Vietnam Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
HANOI – Pandit sepakbola Vietnam, Quang Huy, memberi peringatan ke Timnas Vietnam jelang hadapi Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Ketar-ketir lawan Timnas Indonesia, dia mengakui barisan pemain muda skuad Garuda tak bisa dianggap enteng.

Meski laga itu masih cukup lama, Quang Huy sudah memperingati Timnas Vietnam akan bahaya Indonesia. Pakar sepakbola itu berbicara tentang Skuad Garuda yang tak ragu menurunkan pemain muda dalam turnamen kali ini.

Timnas Vietnam

Menurut Quang Huy, peran pemain bintang dalam skuad memang penting. Namun, dia mengingatkan, tidak ada yang bisa menandingi semangat dari para pemain muda. Inilah yang membuatnya khawatir dengan kekuatan Indonesia.

"Bagi Indonesia, sepak bola pada dasarnya adalah permainan tim. (Pemain) bintang selalu menjadi kekuatan pendorong bagi pemain muda yang lebih baik," kata Quang Huy dilansir dari Soha VN, Sabtu (30/11/2024).

"Bintang memang penting, tapi ketika pemain muda bermain, mereka bekerja sangat keras dan mempunyai jenis bahaya yang berbeda," sambungnya.

"Jadi kita (Vietnam) tidak bisa menganggap enteng Indonesia. Kami masih harus fokus pada diri kami sendiri, tidak terlalu memandang tim lain,” tambah Quang Huy.

