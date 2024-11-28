Bawa-Bawa Shin Tae-yong, Kim Sang-sik Beberkan Target Timnas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

PELATIH Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, ungkap target timnya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam mengungkap target ini, Kim Sang Sik turut membawa-bawa nama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Secara tegas, Kim Sang-sik mengatakan bahwa target The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 adalah merebut gelar juara. Dia pun menegaskan tak gentar menghadapi para rivalnya nanti, sekalipun dilatih rekan sekompatriotnya.

Diketahui, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024, Vietnam tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Hal tersebut sekaligus membuat Kim Sang-sik akan bersua dengan rekan senegaranya, yakni Shin Tae-yong dan Ha Hyuk Jun.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong membesut Timnas Indonesia. Sementara itu, Ha Hyuk-un kini menjabat sebagai pelatih Timnas Laos.

“Grup B Timnas Vietnam juga memiliki dua pelatih Korea Selatan, yaitu Pelatih Shin Tae Yong dari Timnas Indonesia dan Pelatih Ha Hyuk Jun dari Timnas Laos,” kata Kim Sang-sik, dikutip dari Bongda24h, Kamis (28/11/2024).

Lebih lanjut, Kim Sang-sik menyatakan bahwa target awal Vietnam adalah merebut posisi dua teratas Grup B untuk melaju ke semifinal. Kemungkinan besar target itu bisa dicapai karena bisa dibilang Timnas Indonesia yang menjadi pesaing terberat mereka.

“Target kami adalah dua posisi teratas di grup untuk melaju ke semifinal, lalu menuju final dan meraih juara,” tutur dia.