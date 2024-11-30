Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ben Davis, Pemain Keturunan Thailand yang Bakal Dipenjara dan Didenda jika Main Lawan Singapura di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |04:00 WIB
Kisah Ben Davis, Pemain Keturunan Thailand yang Bakal Dipenjara dan Didenda jika Main Lawan Singapura di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Pemain Timnas Thailand, Ben Davis. (Foto: Instagram/ben_james_davis)
A
A
A

PEMAIN Timnas Thailand, Ben Davis terancam bakal dipenjara dan didenda ratusan juta jika main lawan Singapura di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Hal ini terjadi karena bagaimana ia mendapatkan status kewarganegaraannya.

Seperti diketahui, Timnas Thailand sudah resmi memanggil daftar pemain yang akan dibawa pelatih Masatada Ishii ke ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau yang dulu bernama Piala AFF.

Meski tidak membawa sejumlah pemain veteran seperti Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, hingga Teerasil Dangda, skuad gajah perang tetap tidak bisa dianggap enteng. Sebab, di skuad yang ada, Thailand masih diperkuat beberapa pemain muda hebat seperti Ben Davis.

Ben Davis merupakan seorang gelandang yang saat ini memperkuat klub Liga Thailand, Uthai Thani. Namun yang menarik, ia pernah memperkuat tim-tim Liga Inggris seperti Fulham dan juga Oxford United.

Ben Davis (instagram/ben_james_davis)

Namun sayangnya, pemain yang memiliki darah keturunan Inggris itu kemungkinan tidak akan bisa bermain di semua laga Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Terutama, Ben Davis hampir dipastikan absen saat Thailand akan berhadapan dengan Singapura di matchday keempat.

Pasalnya, apabila sang pemain menginjakkan kakinya di Singapura untuk bertanding, ia terancam akan ditangkap dan dipenjara. Ia juga akan mendapat denda sekitar Rp159 juta jika datang ke Singapura.

Hal ini bisa terjadi karena Ben Davis pernah menolak wajib militer di Singapura dan memilih pindah kewarganegaraan menjadi Thailand untuk menghindari wajib militer tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652509/apresiasi-semua-pendukung-timnas-indonesia-jersey-pemain-ke12-resmi-diluncurkan-xyz.webp
Apresiasi Semua Pendukung Timnas Indonesia, Jersey Pemain ke-12 Resmi Diluncurkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/andre_rosiade_berbicara_saat_pembukaan_andre_rosia.jpg
Usung Turnamen Usia Muda, Andre Rosiade Kembali Sentil PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement