Pengamat Sepakbola Tanah Air Ungkap Hal Positif dari Keputusan Timnas Indonesia Mainkan Pemain Muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni mendukung penuh keputusan PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menurunkan pemain muda untuk ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab menurut pria yang akrab disapa Bung Kus itu, ajang yang dulunya bernama Piala AFF tersebut bisa menjadi momen yang tepat untuk mematangkan para pemain muda Timnas Indonesia,

Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memanggil 33 nama untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia menatap Piala AFF 2024. Mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain muda. Walaupun ada beberapa nama pemain Timnas Indonesia senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ivar Jenner, sampai Marselino Ferdinan.

Terdapat juga wajah baru yang diberi kesempatan mengikuti TC seperti Rivaldo Pakpahan, Alfan Suaib, Made Tito, dan Armando Oropa. Mereka dipanggil karena tak luput dari performa ciamiknya bersama klub. Keputusan Shin Tae-yong memanggil cukup banyak talenta Liga 1 dapat acungan jempol dari Kusnaeni.

Kusnaeni menilai, Timnas Indonesia yang menurunkan skuad U-22 di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 adalah keputusan yang bijak. Terlebih, banyak pemain Liga 1 yang saat ini diberi kesempatan oleh Shin Tae-yong. Menurutnya, ajang ini merupakan ajang yang tepat untuk mematangkan talenta muda Tanah Air seiring sulitnya persaingan menembus skuad senior.

“Keputusan PSSI mengirim tim U-22 plus ke Kejuaraan ASEAN cukup bijak. Akan ada banyak manfaat dari pengiriman tim muda tersebut,” kata Kusnaeni kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Karena akan memberi kesempatan kepada para pemain lokal berbakat yang muncul di kompetisi domestik. Ini ajang yang tepat untuk pematangan karena menembus timnas senior kini lebih sulit,” ungkap dia.