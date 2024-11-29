Jadi Klub dengan Perwakilan Terbanyak di Timnas Indonesia, PSM Makassar Bilang Begini

MAKASSAR - PSM Makassar mengirimkan empat pemainnya untuk Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024. Jumlah tersebut membuat PSM menjadi klub dengan perwakilan terbanyak dan Juku Eja bangga akan hal tersebut.

Ya, seperti yang diketahui PSSI telah merilis 33 nama untuk pemusatan latihan (TC) bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Nantinya akan ada degradasi pemain untuk Piala AFF karena hanya 23 nama yang dibutuhkan.

Skuad Juku Eja mendukung penuh pemain-pemain bersama Timnas Indonesia yang dipanggil untuk menjalani TC di Bali pada 26 November sampai 5 Desember 2024 tersebut. Jadi, PSM tidak keberatan meskipun lepas empat pemain, yakni Ananda Raehan Dzaky Asraf, Victor Dethan, dan Sulthan Zaky.

"Tim Nasional Indonesia memanggil 4 pemain Juku Eja untuk ajang. Selamat berjuang untuk Merah Putih," tulis laman Instagram PSM @psm, Senin (25/11/2024).

Pesta sepak bola Asia Tenggara itu akan berlangsung sejak 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia itu tergabung di Grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.