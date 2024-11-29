Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Beberkan Penyebab Persib Bandung Gagal Kalahkan Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |10:31 WIB
Bojan Hodak Beberkan Penyebab Persib Bandung Gagal Kalahkan Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

PATHUM THANI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membeberkan penyebab timnya gagal mengalahkan Port FC di matchday kelima Grup F AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025, pada Kamis 28 November 2024. Menurut Bojan, Persib vs Port FC berakhir imbang 2-2 karena timnya terlalu mudah membiarkan tim lawan mencetak gol.

Dalam laga tersebut, Persib Bandung sempat unggul lebih dulu melalui Ciro Alves melalui titik penalti (17’). Namun Port FC berhasil membalikkan keunggulan menjadi 2-1 melalui brace Lonsana Doumbouya (18’, 31’).

Beruntung, Persib Bandung berhasil mencetak gol keduanya di akhir-akhir pertandingan melalui David da Silva (90+5’). Sehingga laga berakhir imbang 2-2.

“Pertandingan yang mirip ketika di Singapura (lawan Lion City Sailors FC), kami membiarkan lawan mencetak gol dua kali, dua gol yang murah. Mereka punya striker yang kuat dan kami membiarkan dia lepas sendirian,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia ini merasa hal itu tidak perlu terjadi. Namun, para pemainnya tidak terlalu agresif hingga membuat lawan mampu melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti dengan mudah.

Port FC vs Persib Bandung“Kami sudah tahu bagaimana mereka bermain sebelumnya, tapi kami tidak bereaksi dengan baik,” tuturnya.

Memasuki babak kedua, lanjutnya, Persib mulai bermain lebih baik dan lebih agresif. Apalagi ketika masuknya David da Silva.

“Mungkin dia tidak fit sepenuhnya, tapi ketika dia kembali, dia memberikan kontribusi bagi kami,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
