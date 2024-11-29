Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Zhejiang FC vs Lion City Sailors FC Jaga Peluang Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |06:42 WIB
Hasil Zhejiang FC vs Lion City Sailors FC Jaga Peluang Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
Zhejiang FC menang 4-2 atas Lion City Sailors FC. (Foto: Instagram/lioncitysailors.fc)
A
A
A

HANGZHOUZhejiang FC berhasil membantu Persib Bandung menjaga peluang untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025. Pasalnya kemenangan yang baru saja direbut Zhejiang FC atas Lion City Sailors membuat kans Persib untuk finis dua besar di Grup F ACL 2 2024-2025 tak tertutup.

Seperti yang diketahui, Persib Bandung gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Port FC. Tepatnya Persib hanya bisa membawa pulang satu poin usai ditahan klub Thailand tersebut dengan skor 2-2.

Tambahan satu poin itu lantas membuat Persib terjerembab di dasar klasemen Grup F ACL 2 2024-2025. Persib berada di posisi keempat dengan 5 poin.

Sementara itu, Port FC tampaknya tak masalah harus mengakhiri laga kontra Persib dengan hasil imbang. Sebab Port FC nyatanya masih bertengger di puncak klasemen Grup F dengan perolehan 10 poin.

Zhejiang FC vs Lion City Sailors (ig/lioncitysailors.fc)

Kabar baiknya, meski gagal mengalahkan Port FC, kans Persib untuk lolos ke 16 besar via dua peringkat terbaik di Grup F masih terbuka lebar. Hal itu tak terlepas dari hasil Zhejiang FC vs Lion City Sailors FC di Yellow Dragons Sports Centre, Hangzhou, China, pada Kamis 28 November 2024.

Zhejiang yang bermain di hadapan pendukung sendiri sukses menumbangkan perwakilan Singapura, Lion City Sailors dengan skor 4-2. Kemenangan itu lantas membuat Zhejiang naik ke peringkat ketiga dengan 6 poin.

