HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSM Makassar Kirim 4 Pemain, yang Terbanyak di Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |13:59 WIB
PSM Makassar Kirim 4 Pemain, yang Terbanyak di Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
PSM Makassar mengirimkan pemain terbanyak ke skuad Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

PSM Makassar mengirim pemain terbanyak ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. TC itu akan berlangsung pada 28 November - 5 Desember 2024 di Bali.

PSSI telah merilis 33 nama untuk TC bersama Skuad Garuda. Nantinya akan ada degradasi pemain untuk Piala AFF karena hanya 23 nama yang dibutuhkan.

Trofi Piala AFF

Skuad Juku Eja mendukung penuh pemain-pemain bersama Timnas Indonesia. Jadi, tim itu tidak keberatan meskipun lepas empat pemain, yakni Dzaky Asraf, Victor Dethan, dan Sulthan Zaky.

"Tim Nasional Indonesia memanggil empat pemain Juku Eja. Selamat berjuang untuk Merah Putih," tulis laman Instagram PSM @psm, dikutip Kamis (28/11/2024).

Pesta sepakbola Asia Tenggara itu akan berlangsung sejak 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Halaman:
1 2
      
