HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Calon Kapten Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Pesaing Jay Idzes

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |11:03 WIB
Berikut tiga calon kapten Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 setelah Jay Idzes tak dipanggil (Foto: Instagram/@jayidzes)
BERIKUT tiga calon kapten Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya adalah pesaing Jay Idzes!

Sebanyak 33 pemain dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada 28 November hingga 5 Desember 2024. Mereka akan dikerucutkan menjadi 23 pemain untuk turnamen.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Ada pun, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam, dengan format kandang-tandang.

Tentu saja menarik untuk membahas siapa calon kuat kapten Timnas Indonesia. Sebab, sebagian besar yang dipanggil merumput di liga lokal.

Otomatis Jay Idzes yang di beberapa laga menjadi kapten, tidak ikut dalam turnamen ini. Siapa saja calon kapten itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Calon Kapten Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

3. Pratama Arhan

Pratama Arhan

Pemain Suwon FC ini merupakan salah satu andalan Shin. Arhan juga punya jumlah penampilan yang cukup banyak bersama Timnas Indonesia.

Maka dari itu, wajar bila pemain satu ini diberikan ban kapten. Sosok Arhan sebagai senior bagi anak-anak muda lain diharapkan bisa membimbing mereka di lapangan.

