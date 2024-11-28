Bukan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Alexandre Polking Jagokan Negara Ini Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

MANTAN pelatih yang membawa Timnas Thailand dua kali juara Piala AFF, Alexandre Polking, memiliki jagoan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia tidak menjagokan Timnas Indonesia sebagai juara, melainkan Timnas Vietnam.

Kenapa Alexandre Polking menjagokan Timnas Vietnam sebagai juara ajang dua tahunan tersebut? Apakah semata-mata karena Timnas Vietnam pelan-pelan mengalami kenaikan performa di bawah pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik?

(Alexandre Polking kini menangani klub Vietnam, CAHN FC. (Foto: X/@changsuek)

Disinyalir, ini lebih kepada Alexandre Polking yang berstatus salah satu klub asal Vietnam, CAHN FC. Dari 30 pemain yang dipanggil Kim Sang-sik untuk mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan, tujuh di antaranya berstatus pemain CAHN FC.

Beberapa pemain bintang top Timnas Vietnam yang membela CAHN FC adalah Filip Nguyen, Nguyen Quang Hai dan Phan Van Du. Karena itu, tak heran pelatih berdarah Brasil-Jerman ini menjagokan skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

“Saya mendukung penuh pemain yang dipanggil masuk Timnas Vietnam. Saya berharap mereka bisa mengharumkan nama negara ini,” kata Alexandre Polking, Okezone mengutip dari Bongda24h.

“Tak sampai di situ, saya berharap Timnas Vietnam lolos ke final dan menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024,” lanjut Polking yang membawa Thailand juara Piala AFF 2020 dan 2022.