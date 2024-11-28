Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Alexandre Polking Jagokan Negara Ini Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:54 WIB
Bukan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Alexandre Polking Jagokan Negara Ini Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!
Shin Tae-yong tidak dijagokan bawa Timnas Indonesia juara Piala ASEAN 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANTAN pelatih yang membawa Timnas Thailand dua kali juara Piala AFF, Alexandre Polking, memiliki jagoan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia tidak menjagokan Timnas Indonesia sebagai juara, melainkan Timnas Vietnam.

Kenapa Alexandre Polking menjagokan Timnas Vietnam sebagai juara ajang dua tahunan tersebut? Apakah semata-mata karena Timnas Vietnam pelan-pelan mengalami kenaikan performa di bawah pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik?

Alexandre Polking kini menangani klub Vietnam, CAHN FC. (Foto: X/@changsuek)

(Alexandre Polking kini menangani klub Vietnam, CAHN FC. (Foto: X/@changsuek)

Disinyalir, ini lebih kepada Alexandre Polking yang berstatus salah satu klub asal Vietnam, CAHN FC. Dari 30 pemain yang dipanggil Kim Sang-sik untuk mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan, tujuh di antaranya berstatus pemain CAHN FC.

Beberapa pemain bintang top Timnas Vietnam yang membela CAHN FC adalah Filip Nguyen, Nguyen Quang Hai dan Phan Van Du. Karena itu, tak heran pelatih berdarah Brasil-Jerman ini menjagokan skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

“Saya mendukung penuh pemain yang dipanggil masuk Timnas Vietnam. Saya berharap mereka bisa mengharumkan nama negara ini,” kata Alexandre Polking, Okezone mengutip dari Bongda24h.

“Tak sampai di situ, saya berharap Timnas Vietnam lolos ke final dan menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024,” lanjut Polking yang membawa Thailand juara Piala AFF 2020 dan 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651901/kejurnas-pelajar-pobsi-2025-rampung-digelar-anak-sd-jadi-juara-xsd.webp
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Rampung Digelar, Anak SD Jadi Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_arsenal_mikel_arteta_foto_arsenal.jpg
Arteta Berpotensi Hengkang Usai Bawa Arsenal Juara, Barcelona Jadi Tujuan Utama?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement