HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malaysia Akui Level Timnas Indonesia Jauh di Atas: Mereka Level Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:06 WIB
Malaysia Akui Level Timnas Indonesia Jauh di Atas: Mereka Level Asia!
Timnas Indonesia disebut sudah level Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
PENGAMAT sepakbola asal Malaysia, Zakaria Rahim, tidak segan menyebut level Timnas Indonesia sudah jauh di atas Timnas Malaysia. Ia bahkan menyebut level Timnas Indonesia sudah level Asia.

Penilaian itu tidak datang begitu saja dari Zakaria Rahim. Ia melihat betul kiprah Timnas Indonesia, termasuk posisi skuad Garuda yang kini menempati tempat ketiga di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Level Timnas Indonesia disebut sudah level Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Karena itu, Zakaria Rahim tidak kaget ketika pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya membawa pemain-pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, mayoritas pemain utama Timnas Indonesia difokuskan memperkuat skuad Garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Ketika saya melihat daftar pemain Timnas Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior (Asnawi Mangkualam). Sementara itu, mayoritas lainnya adalah pemain U-22. Kita bisa menganggap Timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik mereka karena mereka banyak bertanding di tingkat Asia,” kata Zakaria Rahim, Okezone mengutip dari berita Harian.

Tahu level Malaysia belum seperti Timnas Indonesia, Zakaria Rahim melemparkan saran kepada Federasi Sepakbola Malaysia (FAM). Ia meminta FAM menurunkan skuad terbaik untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini.

“Saya tidak terkejut ketika ada klub yang tidak melepas pemain mereka ke tim nasional. Namun, kami (Malaysia) harus menurunkan pemain terbaik yang kami miiki untuk AFF. Kami ingin meraih gelar juara Piala AFF untuk meningkatkan semangat para pemain, pelatih dan suporter,” lanjutnya.

Telusuri berita bola lainnya
