Anggap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai Turnamen Bergengsi, Made Tito Berharap Timnas Indonesia Juara

BOGOR - Bintang muda Bali United, Made Tito berharap bisa membantu Timnas Indonesia menjuarai Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab bagi Made Tito, turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu adalah ajang bergengsi yang wajib untuk dimenangkan oleh skuad Garuda.

Made Tito mengatakan Timnas Indonesia akan berusaha memberikan performa terbaik dalam setiap laha dalam ajang itu. Hal itu untuk menjaga asa agar mereka dapat segera mencicipi menjadi juara dalam ajang itu.

"Ini ajang bergengsi. Sebab, di AFF ini Indonesia juga belum pernah juara dan semoga di tahun ini Indonesia bisa menjadi juara," kata Made Tito di Bogor, dikutip Kamis (28/11/2024).

Pemain Bali United itu mengatakan Timnas Indonesia untuk menjadi juara pasti tidak akan mudah. Menurutnya, ada Vietnam dan Thailand yang menjadi langganan berprestasi dalam ajang itu.

"Kalau dari saya sendiri kalau saya lolos tentunya mungkin Vietnam, Thailand karena mereka adalah negara yang paling kuat di Asia Tenggara," ujarnya