Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Anggap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai Turnamen Bergengsi, Made Tito Berharap Timnas Indonesia Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |04:47 WIB
Anggap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai Turnamen Bergengsi, Made Tito Berharap Timnas Indonesia Juara
Pemain Bali United, I Made Tito Wiratama. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

BOGOR - Bintang muda Bali United, Made Tito berharap bisa membantu Timnas Indonesia menjuarai Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab bagi Made Tito, turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu adalah ajang bergengsi yang wajib untuk dimenangkan oleh skuad Garuda.

Made Tito mengatakan Timnas Indonesia akan berusaha memberikan performa terbaik dalam setiap laha dalam ajang itu. Hal itu untuk menjaga asa agar mereka dapat segera mencicipi menjadi juara dalam ajang itu.

"Ini ajang bergengsi. Sebab, di AFF ini Indonesia juga belum pernah juara dan semoga di tahun ini Indonesia bisa menjadi juara," kata Made Tito di Bogor, dikutip Kamis (28/11/2024).

Pemain Bali United itu mengatakan Timnas Indonesia untuk menjadi juara pasti tidak akan mudah. Menurutnya, ada Vietnam dan Thailand yang menjadi langganan berprestasi dalam ajang itu.

Made Tito

"Kalau dari saya sendiri kalau saya lolos tentunya mungkin Vietnam, Thailand karena mereka adalah negara yang paling kuat di Asia Tenggara," ujarnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651701/jonatan-christie-gabung-skuad-sabarreza-dan-christian-adinata-usai-tinggalkan-pelatnas-pbsi-xal.webp
Jonatan Christie Gabung Skuad Sabar/Reza dan Christian Adinata Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/menpora_erick_thohir.jpg
Format PON Dirombak Total, Hanya Cabor Olimpiade yang Dipertandingkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement