HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil TC Timnas Indonesia, Made Tito Siap Tampil Habis-habisan demi Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |04:30 WIB
Dipanggil TC Timnas Indonesia, Made Tito Siap Tampil Habis-habisan demi Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2025
Pemain Bali United, I Made Tito Wiratama. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
BOGOR - Pemain muda Bali United, Made Tito senang bukan main saat namanya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia pun akan berusaha tampil habis-habisan saat TC itu berlangsung demi bisa main di ajang yang dulunya bernama Piala AFF tersebut.

Ya, pemain berusia 21 tahun itu termasuk ke dalam 33 pemain untuk menjalani TC Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Bali, sejak 28 November sampai dengan 5 Desember 2024. Kendati demikian, nantinya ada sejumlah pemain yang dicoret pelatih Shin Tae-yong karena hanya 23 pemain saja yang dipilih untuk tampil dalam Piala Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut.

Saat ini, Made Tito mengaku sangat bahagia akhirnya mendapatkan kesempatan dapat bergabung ke Timnas Indonesia. Jadi, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu dengan tampil habis-habisan saat TC berlansgung.

"Saya penasaran karena ini juga pertama kalinya. Mungkin saya bisa lolos," kata Made Tito di Bogor, dikutip Kamis (28/11/2024).

I Made Tito

"Saya senang ya, itu kebanggaan bagi saya bisa dipanggil ke Timnas Indonesia. Semoga saya bisa memberikan hasil terbaik," tambahnya.

