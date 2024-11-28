Ini Syarat yang Harus Dimiliki Pemain jika Ingin Jadi Kiper Timnas Indonesia

JAKARTA - Persaingan di posisi kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia saat ini semakin ketat dengan adanya Maarten Paes. Namun, pelatih kiper Timnas Indonesia, Kim Bong-soo tetap netral dan memilih siapa pun pemain yang paling terbaik untuk dipanggil dan dimainkan.

Kim Bong-soo pun memiliki kriteria sendiri untuk memilih kiper Timnas Indonesia. Menurut asisten pelatih Shin Tae-yong tersebut, hal utama yang harus dimiliki kiper adalah konsistensi penampilan, pandai berkomunikasi dengan pemain lain, serta bisa memimpin dan mempunyai kharisma.

Kim Bong-soo mengatakan seorang kiper adalah benteng terakhir dalam sebuah tim. Menurutnya, pemain berposisi itu harus konsisten penampilannya untuk memberikan ketenangan buat para pemain lainnya.

"Syarat yang pertama, punya penampilan stabil. Lalu, seorang kiper harus pandai berkomunikasi dengan pemain lain," kata Kim Bong-soo dilansir dari laman Youtube Timnas Indonesia, Rabu (27/11/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan seorang kiper pun wajib bisa memegang kendali pemain-pemain lini belakang meskipun sudah ada kapten. Hal itu agar mereka saling melengkapi menjaga kekokohan lini pertahanan.

"Bisa memimpin, punya kharisma. Hal-hal itu yang diinginkan pelatih," ujarnya.