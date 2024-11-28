Curhat ke Media Belanda, Calvin Verdonk Ungkap Tak Bisa Jalan Santai karena Fanatiknya Suporter Timnas Indonesia

NIJMEGEN - Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, menceritakan kepada media Belanda, ForzaNEC, betapa fanatiknya suporter Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Verdonk mengatakan dirinya tak bisa berjalan santai dengan normal saat bermain di Jakarta, alasannya karena selalu ada fans Timnas Indonesia yang mengerubunginya.

Seperti diketahui, Verdonk ambil bagian saat Timnas Indonesia berjuang menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti kita ketahui, dua laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Untuk hasil, Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang dan menang meyakinkan 2-0 atas Arab Saudi. Di dua laga tersebut, Verdonk selalu menjadi pilihan utama dari pelatih Shin Tae-yong untuk mengisi pos bek sayap kiri. Bahkan, pemain NEC Nijmegen itu selalu tampil penuh.

Kini, Verdonk telah kembali bertugas bersama klubnya, NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu berbagi pengalaman selama berada di Indonesia kepada media Belanda. Dia mengakui sangat sulit untuk berkeliaran bebas.

“Saya bahkan tidak bisa berjalan normal di jalanan di sana,” buka Verdonk, dilansir dari ForzaNEC, Kamis (28/11/2024).

Verdonk mengatakan kalau dirinya menyempatkan diri untuk pergi ke mal yang terletak sangat dekat dari hotel tempat Timnas Indonesia menginap. Saking dekatnya, hanya butuh waktu kurang lebih lima menit saja untuk sampai kesana. Tapi karena animo suporter yang tinggi, dia butuh waktu hampir tiga jam untuk sampai disana.