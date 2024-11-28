Media Jerman Ungkap Kevin Diks Jadi Sosok yang Tepat untuk Borussia Monchengladbach

MEDIA asal Jerman, Sky Sports Jerman, mendukung kabar Borussia Monchengladbach yang tengah mengincar pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks. Sebab menurut media Jerman tersebut, bek yang kini memperkuat FC Copenhagen itu merupakan solusi terbaik yang dimiliki Monchengladbach, baik secara harga maupun kemampuan sang pemain.

Ya, Kevin Diks belakangan ini santer dikabarkan akan merapat ke Borussia Monchengladbach. Kontrak pemain Timnas Indonesia itu akan habis di FC Copenhagen pada bursa transfer musim panas 2025.

Namun, Kevin belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak. Jika dia bertahan hingga bursa transfer musim panas 2025, maka Kevin akan tersedia secara gratis.

Akan tetapi, Borussia Monchengladbach sudah sangat menginginkan jasa pemain berusia 28 tahun itu. Lima kali juara Liga Jerman itu sedang membutuhkan bek berpengalaman untuk mengisi lini pertahanan.

Karena itu, Kevin bisa saja direkrut pada bursa transfer musim dingin pada Januari 2025 mendatang. Sky Sports Jerman menuliskan, Kevin bisa ditebus dengan harga murah mengingat kontraknya akan habis.