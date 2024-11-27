Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Klub Top Eropa yang Kepincut dengan Kevin Diks, Nomor 1 Runner-up Liga Champions!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |10:59 WIB
2 Klub Top Eropa yang Kepincut dengan Kevin Diks, Nomor 1 Runner-up Liga Champions!
Kevin Diks jadi incaran 2 klub top Eropa pada musim dingin 2025. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

SEBANYAK 2 klub top Eropa kepincut dengan Kevin Diks. Hal tersebut diketahui dari pemberitaan salah satu media asal Denmark, Bold.dk.

Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, akan kehabisan kontraknya bersama FC Copenhagen. Melansir laman transfermarkt, kontraknya akan habis pada 30 Juni 2025 atau hingga akhir musim ini.

Melihat kontraknya yang hampir habis, Kevin Diks memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan sejumlah klub yang ingin meminangnya per Januari 2025. Dengan begitu, seusai kontraknya habis, ia dapat langsung bergabung dengan tim baru.

Menurut pemberitaan media Denmark, Bold.dk, saat ini ada dua klub elite Eropa yang berminat mendatangkan bek berusia 28 tahun tersebut. Kabarnya, pendekatan pun mulai dilakukan oleh keduanya.

Berikut 2 klub top Eropa yang Kepincut dengan Kevin Diks:

2. Como 1907

Kevin Diks

Como 1907 merupakan tim Serie A yang kini dimiliki konglomerat asal Indonesia, yakni Hartono Bersaudara. Como 1907 saat ini duduk di posisi ke-18 klasemen Serie A 2024-2025. Untuk itu, mereka membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa mendongkrak posisi di klasemen dengan mendatangkan Kevin Diks.

Selain karena kemampuannya, Kevin Diks juga memiliki pengalaman bermain di Italia dengan memperkuat Fiorentina dan juga Empoli. Dengan begitu, ia tidak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya sepakbola Italia.

"Profil pertahanan The Lions telah berakhir musim panas ini dan sudah menjadi perhatian beberapa klub berbeda musim panas ini. Como dari Italia mengajukan tawaran besar." tulis Bold.dk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187533/5_calon_pengganti_wiliam_marcilio_di_persib_bandung_wiliamm96-CLWF_large.jpg
5 Calon Pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung, Nomor 1 Ricky Kambuaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187245/cristiano_ronaldo-hsWo_large.jpg
4 Rekor Gila yang Bisa Dipecahkan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186987/timnas_iran_u_17-t5lD_large.jpg
5 Negara Top Asia yang Gagal Lolos Piala Asia U-17 2026, Nomor 1 Iran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186524/timnas_indonesia_u_22-OETm_large.jpg
5 Alasan Timnas Indonesia U-22 Akan Juara SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Indra Sjafri Tersenyum
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651267/campus-league-the-national-2025-resmi-dibuka-16-tim-futsal-berebut-tempat-terbaik-cqc.webp
Campus League The National 2025 Resmi Dibuka, 16 Tim Futsal Berebut Tempat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Dadakan Masuk Skuad, Sabar/Reza Pede Bidik Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement