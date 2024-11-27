2 Klub Top Eropa yang Kepincut dengan Kevin Diks, Nomor 1 Runner-up Liga Champions!

SEBANYAK 2 klub top Eropa kepincut dengan Kevin Diks. Hal tersebut diketahui dari pemberitaan salah satu media asal Denmark, Bold.dk.

Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, akan kehabisan kontraknya bersama FC Copenhagen. Melansir laman transfermarkt, kontraknya akan habis pada 30 Juni 2025 atau hingga akhir musim ini.

Melihat kontraknya yang hampir habis, Kevin Diks memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan sejumlah klub yang ingin meminangnya per Januari 2025. Dengan begitu, seusai kontraknya habis, ia dapat langsung bergabung dengan tim baru.

Menurut pemberitaan media Denmark, Bold.dk, saat ini ada dua klub elite Eropa yang berminat mendatangkan bek berusia 28 tahun tersebut. Kabarnya, pendekatan pun mulai dilakukan oleh keduanya.

Berikut 2 klub top Eropa yang Kepincut dengan Kevin Diks:

2. Como 1907





Como 1907 merupakan tim Serie A yang kini dimiliki konglomerat asal Indonesia, yakni Hartono Bersaudara. Como 1907 saat ini duduk di posisi ke-18 klasemen Serie A 2024-2025. Untuk itu, mereka membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa mendongkrak posisi di klasemen dengan mendatangkan Kevin Diks.

Selain karena kemampuannya, Kevin Diks juga memiliki pengalaman bermain di Italia dengan memperkuat Fiorentina dan juga Empoli. Dengan begitu, ia tidak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya sepakbola Italia.

"Profil pertahanan The Lions telah berakhir musim panas ini dan sudah menjadi perhatian beberapa klub berbeda musim panas ini. Como dari Italia mengajukan tawaran besar." tulis Bold.dk.