HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daffa Fasya dan Rivaldo Pakpahan Dipanggil Timnas Indonesia, Borneo FC Ikut Bangga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |03:22 WIB
Daffa Fasya dan Rivaldo Pakpahan Dipanggil Timnas Indonesia, Borneo FC Ikut Bangga
Borneo FC senang Daffa Fasya dan Rivaldo Pakpahan dipanggil untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA - Borneo FC mengirimkan dua pemainnya, yakni Daffa Fasya dan Rivaldo Pakpahan ke Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menanggapi hal tersebut, Manajer Borneo FC, Farid ikut bangga dan berharap Daffa dan Rivaldo bisa belajar dan memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda.

Ya, Daffa dan Rivaldo dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) untuk turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Sesuai jadwal, TC yang berlangsung di Bali itu akan dimulai pada 28 November 2024 sampai dengan 5 Desember 2024.

Mendengar dua pemainnya dipanggil, Farid mengaku sangat senang karena anak buahnya dapat kesempatan untuk memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong. Dia pastikan Borneo FC akan selalu mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam berbagai ajang.

"Pasti ini kebanggaan buat kita Borneo FC, kembali ada pemain kita yang bisa berkontribusi untuk negara. Terlebih Rivaldo, ini jadi pengalaman pertama dia," kata Farid dilansir dari laman Borneo FC, Rabu (27/11/2024).

Daffa Fasya

Dia berharap pengalaman mereka di timnas mampu mereka bawa ke klub. Hal itu tentunya agar pemain muda yang ada di Pesut Etam -julukan Borneo FC terpacu untuk bisa membela Indonesia.

