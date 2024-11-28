Daffa Fasya dan Rivaldo Pakpahan Dipanggil Timnas Indonesia, Borneo FC Ikut Bangga

SAMARINDA - Borneo FC mengirimkan dua pemainnya, yakni Daffa Fasya dan Rivaldo Pakpahan ke Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menanggapi hal tersebut, Manajer Borneo FC, Farid ikut bangga dan berharap Daffa dan Rivaldo bisa belajar dan memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda.

Ya, Daffa dan Rivaldo dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) untuk turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Sesuai jadwal, TC yang berlangsung di Bali itu akan dimulai pada 28 November 2024 sampai dengan 5 Desember 2024.

BACA JUGA: Pengamat Sepakbola Malaysia Sebut Timnas Indonesia Bikin Gengsi Piala ASEAN atau Piala AFF 2024 Menurun

Mendengar dua pemainnya dipanggil, Farid mengaku sangat senang karena anak buahnya dapat kesempatan untuk memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong. Dia pastikan Borneo FC akan selalu mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam berbagai ajang.

"Pasti ini kebanggaan buat kita Borneo FC, kembali ada pemain kita yang bisa berkontribusi untuk negara. Terlebih Rivaldo, ini jadi pengalaman pertama dia," kata Farid dilansir dari laman Borneo FC, Rabu (27/11/2024).

Dia berharap pengalaman mereka di timnas mampu mereka bawa ke klub. Hal itu tentunya agar pemain muda yang ada di Pesut Etam -julukan Borneo FC terpacu untuk bisa membela Indonesia.