Pengamat Sepakbola Malaysia Sebut Timnas Indonesia Bikin Gengsi Piala ASEAN atau Piala AFF 2024 Menurun

PENGAMAT sepakbola Malaysia, Zakaria Rahim, menyebut Timnas Indonesia membuat gengsi Piala AFF 2024 atau sekarang yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menurun. Penyebabnya karena Timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik di ajang dua tahunan ini.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memilih pemain U-22 untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari 33 pemain yang dipersiapkan, hanya 10 personel yang pernah mengecap caps bersama Timnas Indonesia senior.

(Asnawi Mangkualam, pemain paling senior Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. (Foto: Instagram/@persib)

Dari 10 pemain itu, hanya ada satu pemain yang usianya di atas 22 tahun yakni Asnawi Mangkualam (25 tahun). Karena itu Zakaria Rahim meminta Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) menurunkan para pemain terbaiknya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ia menilai, FAM wajib mengirimkan skuad senior atau utama di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam pandangannya, U-22 hanya untuk SEA Games, sedangkan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 wajib menggunakan pemain senior.

“Saya melihat daftar pemain Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka hanya membawa satu pemain senior dan mayoritas lainnya adalah pemain U-22. Kita bisa menganggap mereka tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak bermain di level Asia,” kata Zakaria Rahim, Okezone mengutip dari Berita Harian, Rabu (27/11/2024).

“Keputusan yang diambil Timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda,” lanjut mantan manajer Selangor ini.