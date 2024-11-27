Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengamat Sepakbola Malaysia Sebut Timnas Indonesia Bikin Gengsi Piala ASEAN atau Piala AFF 2024 Menurun

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:37 WIB
Pengamat Sepakbola Malaysia Sebut Timnas Indonesia Bikin Gengsi Piala ASEAN atau Piala AFF 2024 Menurun
Timnas Indonesia disebut pengamat sepakbola Malaysia bikin gengsi Piala ASEAN 2024 menurun. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Malaysia, Zakaria Rahim, menyebut Timnas Indonesia membuat gengsi Piala AFF 2024 atau sekarang yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menurun. Penyebabnya karena Timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik di ajang dua tahunan ini.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memilih pemain U-22 untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari 33 pemain yang dipersiapkan, hanya 10 personel yang pernah mengecap caps bersama Timnas Indonesia senior.

Asnawi Mangkualam, pemain paling senior Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. (Foto: Instagram/@persib)

(Asnawi Mangkualam, pemain paling senior Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. (Foto: Instagram/@persib)

Dari 10 pemain itu, hanya ada satu pemain yang usianya di atas 22 tahun yakni Asnawi Mangkualam (25 tahun). Karena itu Zakaria Rahim meminta Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) menurunkan para pemain terbaiknya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ia menilai, FAM wajib mengirimkan skuad senior atau utama di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam pandangannya, U-22 hanya untuk SEA Games, sedangkan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 wajib menggunakan pemain senior.

“Saya melihat daftar pemain Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka hanya membawa satu pemain senior dan mayoritas lainnya adalah pemain U-22. Kita bisa menganggap mereka tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak bermain di level Asia,” kata Zakaria Rahim, Okezone mengutip dari Berita Harian, Rabu (27/11/2024).

“Keputusan yang diambil Timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda,” lanjut mantan manajer Selangor ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651791/sepakat-target-80-emas-pemerintah-dukung-cabor-raih-hasil-maksimal-di-sea-games-2025-ybo.webp
Sepakat Target 80 Emas, Pemerintah Dukung Cabor Raih Hasil Maksimal di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/erick_thohir_kemenpora.jpg
Target 80 Emas di SEA Games 2025! Pemerintah All Out Dukung Atlet Indonesia Tembus 3 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement