Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |14:24 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025
Persib Bandung siap tandang ke markas Port FC malam ini. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Port FC vs Persib Bandung di matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Pathum Thani Stadium, Thailand itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis, (28/11/2024) pukul 21.00 WIB.

Baik Port FC dan Persib Bandung sama-sama membutuhkan hasil positif untuk lolos ke babak selanjutnya. Port FC hanya butuh hasil imbang melawan Persib Bandung untuk memastikan tempat di 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025.

Persib Bandung serius berlatih jelang melawan Port FC. (Foto: persib.co.id)

(Persib Bandung serius berlatih jelang melawan Port FC. (Foto: persib.co.id)

Sementara itu, Persib Bandung wajib menang atas Port FC. Jika kalah atau imbang di laga ini, serta di pertandingan lain Lion City Sailors FC menang atas Zhejiang FC, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipastikan kalah.

Karena itu, pantang bagi skuad asuhan Bojan Hodak untuk terpeleset di laga ini. Sebab, jika imbang apalagi kalah, peluang mereka lolos ke babak selanjutnya berpotensi langsung tertutup malam ini.

Bojan Hodak sendiri optimistis Persib Bandung mendapatkan hasil positif malam ini. Indikator itu muncul karena Persib Bandung dalam tren positif.

Dalam enam laga terakhir di semua kompetisi, Persib Bandung tidak terkalahkan dengan mengemas empat menang dan dua imbang. Hasil minor terakhir yang diterima Persib Bandung saat tumbang 0-1 dari Zhejiang FC di matchday ketiga Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652039/jangan-ragu-timnas-indonesia-u22-punya-peluang-besar-pertahankan-emas-di-sea-games-2025-rcn.webp
Jangan Ragu! Timnas Indonesia U-22 Punya Peluang Besar Pertahankan Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025: KOI dan KONI Percaya Diri Atlet Indonesia Bisa Lampaui Target 80 Emas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement