Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025

JADWAL siaran langsung Port FC vs Persib Bandung di matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Pathum Thani Stadium, Thailand itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis, (28/11/2024) pukul 21.00 WIB.

Baik Port FC dan Persib Bandung sama-sama membutuhkan hasil positif untuk lolos ke babak selanjutnya. Port FC hanya butuh hasil imbang melawan Persib Bandung untuk memastikan tempat di 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025.

(Persib Bandung serius berlatih jelang melawan Port FC. (Foto: persib.co.id)

Sementara itu, Persib Bandung wajib menang atas Port FC. Jika kalah atau imbang di laga ini, serta di pertandingan lain Lion City Sailors FC menang atas Zhejiang FC, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipastikan kalah.

Karena itu, pantang bagi skuad asuhan Bojan Hodak untuk terpeleset di laga ini. Sebab, jika imbang apalagi kalah, peluang mereka lolos ke babak selanjutnya berpotensi langsung tertutup malam ini.

Bojan Hodak sendiri optimistis Persib Bandung mendapatkan hasil positif malam ini. Indikator itu muncul karena Persib Bandung dalam tren positif.

Dalam enam laga terakhir di semua kompetisi, Persib Bandung tidak terkalahkan dengan mengemas empat menang dan dua imbang. Hasil minor terakhir yang diterima Persib Bandung saat tumbang 0-1 dari Zhejiang FC di matchday ketiga Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.